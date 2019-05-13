Связанное с лесными пожарами ограничение на посещение Прибайкальского нацпарка снято

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Предприятие "Заповедное Прибайкалье", управляющее Прибайкальским национальным парком в Иркутской области, возобновило выдачу разрешений на посещение пяти лесничеств на территории нацпарка в связи со снижением класса пожарной опасности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"С 12:00 (07:00 мск) 13 мая в связи со снижением класса пожарной опасности возобновлена выдача разрешений на посещение территорий Листвянского, Прибайкальского, Большереченского, Половинского, Байкальского участковых лесничеств", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что лесной пожар, зарегистрированный 7 мая в Прибайкальском лесничестве, остается локализованным на площади 1 250 га. "Производится дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища. Процесс локализации пожара занял несколько дней из-за погодных условий и рельефа местности", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, лесной пожар в нацпарке был зарегистрирован 7 мая на площади 7 га, которая к утру 9 мая увеличилась до 1 100 га. О локализации возгорания на площади 1250 га нацпарк сообщил 12 мая. Из-за сложной пожарной обстановки 8 мая была приостановлена выдача разрешений на посещение пяти лесничеств.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала.