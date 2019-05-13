На омском заводе заявили о безопасности для здоровья жителей черного дыма над предприятием

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Черный дым над заводом по производству полипропилена "Полиом" (ГК "Титан"), на который в понедельник обратили внимание жители Омска, возник при контролируемом сжигании на факеле углеводородов для запуска остановленного из-за нарушения энергоснабжения оборудования. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Титан", дым не представляет опасности для населения, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышены.

"Превышения ПДК нет и не будет. Черный дым - это просто копоть от сжигания содержащих пропилен газов после продувки оборудования и трубопроводов для запуска производства", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды, остановка оборудования завода произошла в понедельник около 11:30 (8:30 мск) из-за падения напряжения. "На текущий момент на предприятии осуществляются предпусковые операции, <…> во время проведения работ осуществляется продувка технологического оборудования и трубопроводов от углеводородов с периодическим их сбросом на факел", - сказал собеседник агентства. Завершить работы планируется к 23:00 (20:00 мск).

Как сообщили ТАСС в центре экологического мониторинга и оперативного реагирования в Омске, на станции мониторинга атмосферы, установленной в северной промышленной части города, где находится предприятие, взяты пробы воздуха. "Правда, эта станция не автоматическая, результаты будут известны только завтра", - сказал собеседник агентства.