Власти Иркутской области назвали причину возгорания в Прибайкальском национальном парке

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Сжигание мусора, как предварительно установлено, стало причиной природного пожара в Иркутской области, который 7 мая перешел на территорию Прибайкальского национального парка. Об этом во вторник журналистам сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

"Однозначно человеческий фактор [стал причиной возгорания]. Сначала загорелось поле, затем огонь подобрался к поселку Большое Голоустное из-за сильного ветра <...> Есть версия, что горел мусор. Выяснением причины занимаются органы дознания", - сказал Шеверда.

Как сообщал ТАСС, пожар в Прибайкальском национальном парке был зарегистрирован 7 мая на площади 7 га, которая к утру 9 мая увеличилась до 1 тыс. 100 га. На данный момент пожар локализован на площади 1 250 га. Процесс локализации занял несколько дней из-за ветра и сложного рельефа.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала.