Горняки приостановившей работу шахты в Кузбассе вышли на смену

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Рабочие шахты "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, откуда из-за сбоя в работе вентиляции в понедельник эвакуировали горняков, вышли на смену, сообщили во вторник ТАСС в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

В понедельник на "Ерунаковской-8" произошла остановка вентилятора, подающего воздух. В момент происшествия под землей находился 121 человек, все были эвакуированы, пострадавших нет.

"Они (шахтеры - прим. ТАСС) ведут работы по жизнеобеспечению предприятия. Приводят горные выработки в соответствие нормам, не бездействуют, трудятся, зарплату получат", - рассказали в пресс-службе департамента. Добыча в шахте временно приостановлена.

Проветривание выработок ведется за счет резервных систем, а причины инцидента расследует комиссия, рассказали ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании, в управлении которой находится шахта.

"Для выяснения обстоятельств инцидента на предприятии создана специальная комиссия, на время работы комиссии проходческие и добычные работы приостановлены", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, сколько времени может потребоваться для возобновления работы предприятия в штатном режиме.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года в Новокузнецке. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.