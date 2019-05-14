Конкурс подготовки строительства четвертого моста в Новосибирске пройдет на новых условиях

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Конкурсная процедура на второй этап подготовки к строительству четвертого моста в Новосибирске, которая в марте была приостановлена в связи с появившейся информацией о завышении цен на стройматериалы, будет проведена на новых условиях, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила завышенную стоимость материалов для подготовительных работ по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. В отчете КСП сказано, что сметные цены на материалы для подготовительных работ завышены по отношению к рыночным от 2 до 3,5 раз. Власти Новосибирской области приостановили конкурсные процедуры на второй этап подготовки к строительству четвертого моста, чтобы провести проверку, запросить альтернативные коммерческие предложения.

"Я останавливал дальнейшие конкурсные процедуры по этим работам в связи с информацией контрольно-счетной палаты Новосибирской области по завышению стоимости материалов по этому этапу. Коллеги еще раз пересмотрели расценки, сейчас готовят конкурсную процедуру на новых условиях", - сообщил Травников.

Губернатор также отметил, что подрядчик находится на стадии подготовки площадки. Травников ранее сообщал, что правительство воспользуется возможностью сэкономить средства на этом объекте, если она появится.

Стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, - более 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд рублей на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки - из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.