Власти Иркутской области считают нецелесообразным вводить режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров не введен по всей Иркутской области, поскольку на ряде территорий еще лежит снег, и ограничивать там доступ в леса нецелесообразно. Об этом сообщил во вторник журналистам министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

В ночь с 8 на 9 мая, когда в Иркутской области лесные пожары подошли близко к нескольким населенным пунктам, спикер Законодательного собрания Сергей Сокол заявил, что будет настаивать на введении режима ЧС по всему региону. Такой режим на тот момент функционировал в Иркутском и Баяндаевском районах, затем его ввели в Боханском и Нижнеудинском районах.

"Вопрос о введении режима ЧС ставился, но на половине территории Иркутской области еще лежит снег. Не допускать людей в леса по всей области было бы странно. Поэтому мы приняли решение вести ограничения в лесах в тех районах, где действуют пожары. Муниципальный характер режима ЧС позволил нам привести все системы в такую же готовность как при областном", - сказал Шеверда.

По его словам, самолеты Бе-200 не были привлечены к тушению, поскольку в районе Байкала действует только один лесной пожар, но забору воды из озера еще мешает лед, другие пожары действуют вдали от водоемов, из которых можно было забирать воду. Задействовать вертолет МИ-8 с водосливными устройствами для тушения пожара в Прибайкальском национальном парке не позволила погода.

Как сообщалось ранее, на утро вторника в Иркутской области лесные пожары зарегистрированы на площади 9,3 тыс. га. На площади 350 га локализовано возгорание у федеральной трассы Р-255 между Иркутском и Ангарском, дым от которого затруднял движение. На площади 1,25 тыс. га локализован лесной пожар в Прибайкальском нацпарке. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с 9 по 12 мая в регионе 37 раз создавалась угроза перехода природных пожаров на населенные пункты.