В Омской области зарегистрирован первый за три года случай заболевания корью

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Первый за три года случай заболевания корью выявлен в Омской области, сообщила во вторник ТАСС представитель регионального Минздрава Светлана Оспенникова.

"30 апреля был зарегистрирован случай подозрения на заболевание корью, сейчас он подтвержден. В тот же день были начаты и проводятся по настоящее время противоэпидемические мероприятия с контактными лицами в очаге. Медицинскими работниками осуществляется ежедневное наблюдение за контактными лицами. Состояние пациентки удовлетворительное, в лечении не нуждается", - сказала Оспенникова.

Ранее вспышка кори была зафиксирована в соседней Новосибирской области, где с начала февраля по конец марта было зарегистрировано 85 случаев заболевания.

По словам представителя Минздрава Омской области, в 2017 и 2018 году в регионе случаи заболевания корью не регистрировались. "Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок граждан, подлежащих вакцинации, поддерживается на высоком уровне и охватывает свыше 95%", - добавила она.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. В случае, если человек не болел корью или не привит от этой инфекции, после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев. Основная опасность заболевания - частые и тяжелые осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

По данным Роспотребнадзора, за три месяца 2019 года в России было зарегистрировано 1504 случая заболевания корью, что в 1,8 раз выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2018 года. Всего в прошлом году в РФ было зарегистрировано 2539 случаев заболевания в 67 регионах. Наиболее высокие показатели заболеваемости - в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Дагестан, Чеченской Республике.