Роддом районной больницы в Кузбассе временно закрыли из-за нехватки врачей

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Медики районной больницы в моногороде Топки, где проживают порядка 30 тыс. человек, перестали принимать роды у местных жительниц и направляют беременных в город Кемерово. Временные меры введены из-за отсутствия в роддоме врача-неонатолога, сообщили ТАСС департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

Расстояние между Кемерово и Топками составляет порядка 40 километров, автомобильная дорога до областного центра дважды пересекается с железнодорожными путями, переезды регулярно перекрываются из-за движения поездов, время в пути может составить до двух часов.

"В Топкинской районной больнице на сегодня отсутствует врач-неонатолог, наличие такого специалиста - обязательное требование для работы родильных отделении, приема родов и дальнейшего ухода за новорожденными", - объяснили сложившуюся в пресс-службе департамента.

Число родов в больнице за последние три года сократилось на 40%, в первом квартале текущего года в Топкинской ЦРБ появилось на свет всего 24 ребенка. В медучреждении продолжат работать женская консультация и гинекологическое отделение, куда временно переведут на работу врачей родильного блока. Больница будет наблюдать женщин в период беременности, а для родов направлять в Кемерово, пока не решится кадровый вопрос. "В медучреждении занимаются поиском и готовы принять необходимых специалистов, однако врачи-неонатологи сегодня относятся к списку дефицитных специальностей, укомплектованность по которым составляет менее 40 %", - пояснили в областном департаменте здравоохранения.

Врачи дефицитных специальностей, к которым кроме неонатологов в Кузбассе относятся также реаниматологи, инфекционисты, онкологи, рентгенологи, фтизиатры, могут рассчитывать на господдержку в размере 1 млн рублей из регионального бюджета, а также на выплаты по федеральной программе "Земский доктор".

Укомплектованность врачами в медучреждениях Кузбасса сегодня составляет около 49% и 61% по среднему медперсоналу, без учета совместительства. Вакансии медицинских организаций области размещены в 17 субъектах страны.