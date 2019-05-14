Ситуация с банкротством "Сибмоста" может привести к срыву срока работ на объектах

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Процедура наблюдения, введенная арбитражным судом в отношении крупной новосибирской строительной компании "Сибмост", может негативно сказаться на сроках выполнения работ на объектах компании. При этом серьезных рисков прекращения деятельности компании наблюдение не несет, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Арбитражный суд региона ввел процедуру наблюдения в одной из крупнейших строительных компаний за Уралом - новосибирском "Сибмосте", банкротства которой требовал субподрядчик с 2016 года.

"Сегодня я не вижу каких-то серьезных рисков для продолжения процедуры банкротства в отношении "Сибмоста", хотя надо признать, что сохраняются риски по невыполнению графиков работ на тех объектах, которые сегодня законтрактованы у компании. Это объекты не только в Новосибирской области. <…> Есть также крупные объекты на территории других сибирских регионов. Мы видим общую ситуацию, и, к сожалению, темпы работ, которые компания показывает, не устраивают ни меня, ни моих коллег в других субъектах", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что в 2018 году при участии правительства была проведена работа по формированию пула крупных кредиторов, которые заинтересованы в сохранении компании "Сибмост". "Мы надеемся, что все-таки менеджмент "Сибмоста" сможет наладить производственную и финансовую деятельность и свои обязательства перед заказчиками исполнит", - добавил Травников.

"Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело вступили в качестве кредиторов Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. На данный момент сумма кредиторских требований достигает 8 млрд рублей.

В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске. При этом ранее структуры Росавтодора высказывали недовольство сроками выполнения работ "Сибмостом" в рамках контракта, а в Новосибирской области осенью 2018 года сообщалось о задолженности по зарплатам работникам компании на общую сумму более 30 млн рублей. Задолженность удалось быстро погасить.