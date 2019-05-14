Более тысячи мероприятий пройдет в "Ночь музеев" в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Музеи Алтайского края проведут в "Ночь музеев-2019" более тысячи разных мероприятий. Об этом во вторник сообщила на пресс-конференции журналистам замдиректора "Государственного художественного музея Алтайского края" (ГХМАК), основного координатора акции, Татьяна Бондаренко.

"Музеи Алтайского края в этом году проведут более тысячи мероприятий. Не все музеи могут стать участниками программы, проводится специальный отбор, чтобы их заявленные программы соответствовали цели мероприятия, основной идее", - сказала Бондаренко.

В 2019 году "Ночь музеев" в регионе пройдет с 18 на 19 мая. По словам министра культуры региона Елены Безруковой, участниками станут 102 музея края, в прошлом году их было 99. В главном городе региона - Барнауле - свои двери ночью откроет 41 учреждение. В Алтайском государственном краеведческом музее, как пояснила на пресс-конференции директор Наталья Вакалова, пройдут мини-экскурсии, связанные с археологией, юные посетители сами смогут провести на мастер-классах археологические раскопки, выступят музыкальные группы края.

Как отметила на пресс-конференции директор ГХМАК Инна Галкина, там представят экспозицию редких фото из семейного альбома солдата Великой Отечественной войны, который делал их во время взятия Рейхстага. Там же пройдет выставка работ фотохудожников 80-х годов XX века "Счастье проходит мимо", эти фото из реального быта, жизни людей были запрещены в СССР. Известная в РФ арт-группа "Синие носы" из Новосибирска представит мультимедийный проект "Фото-арт Сибири: дайджест за последние 30 лет".

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края, как рассказал журналистам директор Игорь Коротков, программу посвятят Году театра в России, там свой спектакль представит театр на ходулях, проведут театральные экскурсии, посвященные истории театра на Алтае. Совместно с сотрудниками Тигирекского заповедника на территории усадьбы, где расположен музей, дети смогут попробовать себя в профессии егеря.

Свои программы представят Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина на родине известного актера, режиссера и писателя в селе Сростки, там проведут экскурсии, фотосессии. В Мемориальном музее второго космонавта планеты Германа Титова в Косихинском районе программа "Ночи музеев" впервые пройдет в домике его родителей. Под вишней, посаженной отцом космонавта педагогом-просветителем Степаном Титовым, накроют стол с традиционной русской кухней, будут обучать прядению. В основном здании музея проведут экскурсию по фондохранилищам, которые в обычные дни недоступны для посетителей.