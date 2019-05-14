В Кузбассе многодетного отца признали виновным в гибели двух маленьких сыновей на пожаре

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Суд вынес обвинительный приговор многодетному отцу, двое из пятерых детей которого погибли во время пожара в городе Новокузнецке Кемеровской области, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

Куйбышевский районный суд Новокузнецка признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям") и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Дети погибли от отравления угарным газом.

"11 февраля текущего года обвиняемый растопил в своем двухэтажном частном доме печь. Когда семья легла спать, он не убедился, что продукты горения в печи прогорели и полностью потухли, закрыв заслонку поддувала. Ночью взрослые проснулись от того, что в комнате было много дыма, а на кухне уже распространялся огонь. Родители смогли вынести из горящего дома троих детей, еще двоих сыновей они спасти не успели. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате на втором этаже тела мальчиков 6 и 10 лет", - сообщается на сайте регионального следственного управления.

Причиной пожара стало воспламенение потолочной конструкции от искр, вылетавших через прогар в трубе, которую осужденный самостоятельно ремонтировал несколько лет назад, а затем не следил за ее состоянием.