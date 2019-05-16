В Новосибирской области планируют создать полигон для апробации технологий добычи нефти

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Полигон для апробации технологий разведки и добычи нефти и испытания оборудования планируют создать в Новосибирской области на базе действующего месторождения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН.

"На полигоне предполагается апробация методик и технологий для разведки и добычи нефти, проверка математических моделей, опытно-промышленные испытания оборудования и приборов. Также планируется создать практико-обучающую базу для студентов, аспирантов и специалистов", - цитируются в сообщении слова координатора проекта Сергея Тимофеева, генерального директор компании "Новосибэко".

Новосибирская область представляет интерес для изучения из-за наличия нефти в юрских песчаниках (Верх-Тарское месторождение), в карбонатном палеозое (Малоичское месторождение) и в Межовских гранитах, отметил автор идеи, доктор геолого-минералогических наук Николай Запивалов.

Действующее Верх-Тарское месторождение ученые и промышленники планируют использовать как базу для полигона, уточнил директор института, доктор технических наук Игорь Ельцов. К плюсам выбранного месторождения относится транспортная доступность и уже выстроенная инфраструктура, сложная, но хорошо изученная и разнообразная геологическая структура.

Сроки реализации проекта зависят от скорости формирования его окончательной концепции, уточнили ТАСС в пресс-службе института. Планируется провести еще несколько встреч с участием недропользователей и инвесторов, на которых участники консорциума обсудят вопросы его юридической и финансовой базы, уточнят организационно-технические моменты.