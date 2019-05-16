От действий новосибирского застройщика пострадали более 400 дольщиков

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении новосибирского застройщика, в результате действий которого пострадали более 400 дольщиков, вложивших более 850 млн рублей в строительство домов. Об этом сообщается в четверг на сайте генеральной прокуратуры РФ.

"В деятельности застройщика выявлены финансовые нарушения, в результате которых пострадали свыше 400 граждан, а также мэрия Новосибирска, вложившие более 850 млн рублей в строительство домов и не получившие в срок жилые помещения", - говорится в сообщении.

ООО "НСК - Девелопмент", застройщик жилого комплекса "Рихард", состоящего из 6 домов, "не внес в проектные декларации строящихся объектов изменения о своем финансовом состоянии" и не информировал дольщиков о срыве сроков строительства. Также установлено, что застройщик не продлевал истекшие разрешения на строительство двух домов комплекса.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Также возбуждено шесть административных дел по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") и ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов").