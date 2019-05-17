В Алтайском крае при пожаре погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в пятницу при пожаре в частном доме в городе Заринске Алтайского края, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Утром 17 мая 2019 года произошло возгорание частного жилого дома в городе Заринске Алтайского края. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 76-летняя мать", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 07:07 (03:07 мск), пожар был потушен в 07:34 (03:34 мск), уточнили в региональном главке МЧС. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.