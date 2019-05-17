Омбудсмен проверит детский центр в Абакане, где открыли уголок с арестантской камерой

ТАСС, 17 мая. Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии Ирина Ауль намерена проверить детско-развлекательный тематический центр Happy Land в Абакане, где создали игровую площадку для детей с арестантской камерой. Об этом она сообщила ТАСС.

Информация о том, что в центре создали такую площадку, появилась в социальных сетях и местных СМИ. Некоторые интернет-пользователи сравнили этот уголок с детской тюрьмой.

"Я сейчас нахожусь на съезде уполномоченных в Уфе и узнала это только из интернета, конечно, я буду с этим разбираться, но только после того, как сама посещу [детско-развлекательный тематический цент Happy Land в Абакане]", - сказала Ауль.

В детском центре ТАСС сообщили, что это обычный полицейский участок, и этот уголок пользуются популярностью среди детей. "У нас тематический центр, и он распределен по зонам, и одна из них - зона полиции, там присутствует небольшая зарешеченная комната. <…> Я не вижу в этом ничего плохого, зона пользуется спросом, дети, особенно мальчики, всегда играли, например, в войнушку, давайте тогда запретим продавать пистолеты", - рассказал ТАСС руководитель центра Андрей Егоров, добавив, что не планирует закрывать эту игровую площадку.