Предприятия ЖКХ Алтайского края задолжали снабжающим организациям более 1,7 млрд руб.

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Алтайском крае перед ресурсоснабжающими организациями за год выросли на 7% до более чем 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства по итогам отопительного сезона и подготовке к новому министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"Общая задолженность муниципальных образований края за уголь, полученный из резервного запаса края, - почти 600 млн рублей. Серьезная проблема предприятий отрасли - задолженность за поставленные энергоресурсы - газ, уголь, электроэнергия. Это тема особого контроля с нашей стороны, поскольку задолженность за энергоресурсы не позволяет ресурсоснабжающим организациям своевременно и в полной мере исполнять свои обязанности. К 1 мая 2018 года сумма задолженности за ресурсы увеличилась на 7%, на 115 млн рублей и составила 1 млрд 742 млн рублей", - сказал Гилев.

По его словам, с 2014 по 2017 год в регион вели работу по снижению долгов за уголь, но потом они вновь начали расти. Идет работа по снижению долгов за газ - это важно для взаимоотношений с "Газпромом", чтобы компания продолжала инвестиции в сети края. Долги по электроэнергии увеличиваются. Основная причина всех этих проблем, пояснил Гилев, - экономическая, сказывается состояние предприятий отрасли.

"Министерством на постоянной основе ведется работа по стабилизации экономической ситуации предприятий коммунального комплекса. С 2014 по 2017 год нам удавалось иметь положительную динамику и трехкратно сократить убытки по отрасли с 900 до 300 млн рублей. Но, к сожалению, в 2018 году произошел 30-кратный рост стоимости угля - это основной ресурс. И этот рост невозможно было учесть в части тарифного регулирования оперативно. Соответственно, величина выпадающих расходов превысила 300 млн рублей", - пояснил Гилев.

Также, по его словам, существенное влияние на отрасль оказывают неплатежи граждан - объем задолженности составляет 2,1 млрд рублей. Более половины - долг населения. Гилев отметил, что ресурсы для работы в этом направлении есть, но, полагает он, часть этой задолженности, скорее всего, не будет собрана.