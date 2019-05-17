В Горном Алтае уволили охранника, не пропустившего скорую на территорию больницы

ТАСС, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудник охранного предприятия не пропустил машину скорой помощи, которая привезла пациента на территорию Республиканской больницы в Горно-Алтайске. После инцидента охранника уволили, сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве Республики Алтай.

Инцидент получил широкий резонанс в пятницу в сети Интернет после того, как на сайте Youtube 16 мая было появилось запечатлевшее инцидент видео. Охранник больницы требовал у водителя и медика показать удостоверения личности, несмотря на опознавательные знаки автомобиля и то, что там находился пациент, нуждавшийся в помощи. Охранник мотивировал свои действия тем, что без документов не может им предоставить право въезда, при этом отказываясь предоставить по требованию свои документы, мотивировав это тем, что их еще не привез руководитель.

"Меры приняты, охранник уволен. <...> Решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с охранной компанией "Воевода" [сотрудником которой является охранник], которая предоставляла услуги. Приглашен [для беседы] директор охранной компании", - сказал представитель Минздрава.

По данным ведомства, пациент не нуждался в экстренной помощи, и инцидент не привел к трагической ситуации.

Охранные предприятия работают в больницах региона по договору.