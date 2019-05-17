В МЧС прогнозируют появление очагов горения на омском мусорном полигоне еще несколько дней

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне в Кировском округе Омска, однако отдельные очаги возгорания будут возникать на свалке еще несколько дней. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов.

Пожар площадью 2 га вспыхнул на свалке в среду вечером и был потушен в четверг утром. Специалисты экологического мониторинга и оперативного реагирования Омска выявили в окрестностях полигона повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе, но при этом предельно допустимые концентрации не были превышены. Вечером 16 мая на полигоне снова возникло возгорание.

"Устранили открытое горение, но остаются очаги тления. Мы прогнозируем, что в ближайшие дни еще будут возгорания. Это как торфяник. Глубина залегания мусора около двух метров, огонь уходит глубоко и продолжает тлеть", - сказал Ахрамов.

В пресс-службе регионального оператора по переработке твердых бытовых отходов - компании "Магнит" - сообщили, что на полигоне работают четыре бульдозера, погрузчик и самосвалы, при помощи которых работники компании засыпают потушенные очаги возгорания грунтом и окапывают их по периметру.

Представитель регионального Минприроды Татьяна Ковальская сообщила, что замеры загрязнения атмосферного воздуха ведутся в круглосуточном режиме. "В контроле качества воздуха задействованы все службы - Минприроды Омской области, Роспотребнадзора, Обь-Иртышского УГМС. Результаты замеров станут известны позже", - сказала ТАСС Ковальская.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают в режиме накопления мусора. В Омской области ежегодно образуется более 1 млн тонн отходов, из которых порядка 600 тыс. приходится на Омск.