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В Омске не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ из-за горящей третий день свалки

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отметили, что проверка проходила по 15 видам химических соединений

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Мониторинг качества атмосферного воздуха вблизи горящей третий день свалки бытовых отходов в Омске показал, что предельно допустимые концентрации (ПДК) по 15 видам вредных веществ не превышены. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 17 мая 2019 года превышения предельно допустимых концентраций вышеуказанных веществ [оксид азота, сера, углерод, бензапирен, углерод диоксид азота, метан, диоксид серы, толуол, аммиак, формальдегид, ангидрид сернистый, сероводород, фенолы, этилбензол] в атмосферном воздухе жилой зоны лабораторно не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 2 га на полигоне твердых бытовых отходов начался и был потушен 15 мая в Кировском районе Омска. Причиной возгорания был поджог, уточнял региональный оператор по обращению отходами - компания "Магнит". Повторное возгорание произошло на следующий день, пожар локализовали на площади 300 кв. м. 16 мая специалисты зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе, но ПДК превышены не были.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов у региона в настоящий момент нет. В Омской области ежегодно образуется около 1,16 млн тонн отходов, из которых порядка 600 тыс. тонн генерирует сам Омск.

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