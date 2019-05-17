Экс-глава "КрасАвиа" осужден на четыре года за взяточничество

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор государственной авиакомпании "КрасАвиа" Валерий Мордань приговорен к четырем годам лишения свободы за получение взятки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 8 миллионов рублей в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По версии следствия, будучи гендиректором авиакомпании в 2016-2017 годах, Мордань получал взятки за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Всего он получил 4 млн рублей. Мордань был задержан в 2017 году. В 2018 году по подозрению в присвоении 40 млн рублей на посту руководителя авиакомпании "Турухан" был задержан Иван Попов, который возглавил "КрасАвиа" после Морданя.

"КрасАвиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк компании составляет более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.