Создание культурного центра в Новосибирске при условии софинансирования начнется в 2022 г.

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Строительство многофункционального культурного центра на базе Новосибирской государственной областной библиотеки начнется в 2022 году при условии, если регион успеет подготовить проектно-сметную документацию и заложить средства на софинансирование. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

"Пришло письмо (от федеральных властей - ТАСС), если регион подготовит проектно-сметную документацию и заложит у себя софинансирование, то можно рассчитывать, что в 2022 году начнем строить", - сказал Решетников.

По словам министра, первоначально стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей, однако окончательная стоимость станет известна после разработки проектно-сметной документации. "Мы хотим, чтобы в многофункциональном центре была театральная площадка, выставочные площади и сама библиотека, чтобы она стала центром притяжения людей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию на строительство планируют разработать к середине 2020 года.

Предполагается, что МФКЦ войдут региональный центр президентской библиотеки, центр цифровых и медиа компетенций, открытый университет Сибири, интерактивный музей книги, центр современного искусства, универсальный конгресс-зал, магазин, фуд-корт, гостиная. Центр планируется как место не только для чтения книг, но и отдыха, творчества, получения знаний и навыков. В здании будет 11 этажей в виде стопки книг, еще три этажа будет располагаться под землей. Общая площадь здания - 21,6 тыс. кв. м. Инициатива создания центра родилась из необходимости в дополнительных площадях областной библиотеки - сейчас их порядка 7 тыс. кв. метров.

Новосибирская государственная областная библиотека - ведущая универсальная библиотека Новосибирской области, одно из старейших культурных учреждений города Новосибирска, была основана в 1929 году. Библиотека занесена в национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России" и в книгу "Рекорды и достижения города Новосибирска (Новониколаевска)".