Доходы экс-губернатора Кузбасса Тулеева за год выросли почти на 70% до 8,7 млн рублей

КЕМЕРОВО, 17 мая. /ТАСС/. Ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования Аман Тулеев, который более 20 лет возглавлял Кемеровскую область, увеличил за год свои доходы почти на 70%. Бывший губернатор Кузбасса заработал в 2018 году 8,7 млн рублей, следует из декларации на сайте института.

Будучи губернатором, Тулеев по итогам 2017 года декларировал доход в размере 5,2 млн рублей. Большая часть от этой суммы приходилась на выплаты за звания "Народный губернатор", почетный гражданин Кемеровской области, двенадцати городов и семи районов Кузбасса.

Структура доходов за 2018 год в новой декларации Тулеева не указана.

Как следует из документа, в индивидуальной собственности у Тулеева находятся две квартиры площадью 137,8 и 90,9 кв. м, а также гараж площадью 18,6 кв. м. В совместном пользовании с супругой у экс-губернатора жилой дом площадью 281,5 кв. м и земельный участок в 1,78 тыс. кв. м. Вся недвижимость находится в России.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 1 апреля 2018 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. После отставки Тулеев некоторое время возглавлял областной совет депутатов, после чего перешел на работу в Кузбасский региональный институт развития профессионального образования на должность ректора. 13 мая Тулеев отметил 75-летний юбилей.