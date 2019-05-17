Авиадебошира, напавшего на пилотов и бортпроводника в Новосибирске, заключили под стражу

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Суд вынес решение заключить под стражу 36-летнего авиадебошира, который в состоянии алкогольного опьянения напал на командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника авиарейса Новосибирск - Москва, а также оскорбил полицейского. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна в аэропорту Толмачево, высказывал в адрес окружающих нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь действия хулигана, но тот нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

"Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уточнили в Обском городском суде Новосибирской области, срок заключения под стражу - два месяца.

Уголовное дело возбуждено по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По сообщениям местных СМИ, авиадебошир сломал бортпроводнику ногу.