Иркутская область дополнительно направит почти 300 млн рублей на защиту лесов от пожаров

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличат финансирование защиты и воспроизводства лесов на 292,2 млн рублей из-за пожароопасный ситуации в регионе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Сергей Левченко.

"Сегодня принял решение о выделении дополнительных средств в размере 292,2 млн рублей в связи со сложной пожароопасной ситуацией в регионе", - сказал он.

По словам Левченко, средства будут выделены в ходе предстоящего уточнения областного бюджета на майской сессии регионального парламента. "Средства, в том числе будут направлены на материальное обеспечение выполнения мероприятий по сокращению объема незаконных рубок, приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов", - рассказал губернатор.

Ранее областное министерство лесного комплекса обратилось к главе региона с соответствующей просьбой.

В начале мая в Иркутской области были природные пожары на больших площадях, была угроза перехода огня на населенные пункты.

В 2019 году на охрану, защиту лесов и тушение лесных пожаров в Иркутской области было выделено почти 700 млн рублей.