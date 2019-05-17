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Доходы главы Новосибирской области в 2018 году выросли почти в двое

Андрей Травников заработал 8,879 млн рублей
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за 2018 год заработал 8 млн 879 тыс. рублей, что почти в два раза больше суммы, заработанной в 2017 году - 4 млн 685 тыс. рублей. Информация о доходах губернатора опубликована в пятницу на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход - 8 млн 879 тыс. 971,79 рубля", - говорится в документе

Также Травников владеет автомобилем Nissan X-Trail, тремя боксами в гаражном кооперативе в индивидуальной собственности. По документам за 2017 год, губернатор также владел автомобилем KIA Sorento, прицепом к легковым транспортным средствам и снегоходом Yamaha, в декларации за 2018 год они не указаны.

Также у губернатора в индивидуальной собственности квартира площадью 40 кв. м. По декларации за 2017 год, губернатор в общей долевой собственности имел две квартиры, в этом году - одна общей площадью 122,3 кв. м.

Супруга губернатора заработала за 2018 год 1 млн рублей, в 2017 году - 19 тыс. рублей. В индивидуальной собственности у супруги земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м, жилой дом и доля в квартире. В прошлом году ей принадлежало два земельных участка, два жилых дома и одна квартира в долевой собственности. В пользовании у губернатора и его супруги по декларации за 2018 году находятся две квартиры площадью 135 и 126 кв. мм.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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