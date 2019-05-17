Более 1 тыс. алтайских школьников пройдут сборы на базе зенитного ракетного соединения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Военные полевые сборы с участием более тысячи десятиклассников стартовали на базе зенитного ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В течение пяти дней школьники будут жить по армейскому распорядку дня в полевых условиях. Ребята испытают на себе курс молодого бойца, который включает занятия по физической, строевой и тактической подготовке. На войсковом стрельбище школьники выполнят упражнение начальных стрельб из автомата Калашникова АК-74, а также на время осуществят нормативы по разборке и сборке автомата, снаряжению магазина, метанию учебной гранаты и по скрытому передвижению на поле боя. Питаться школьники будут в армейской столовой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что школьники, принимающие участие в сборах, учатся в общеобразовательных школах Алтайского края и Республики Алтай. "Цель таких сборов - ознакомить будущих новобранцев с армейской жизнью и дать полное представление о службе в армии. Все школьники предварительно прошли медицинскую комиссию", - добавили в округе.