Суд в Кузбассе оставил без изменений приговор банкиру за растрату более 4 млрд рублей

"Доводы стороны защиты и подсудимого о чрезмерной суровости вынесенного приговора и нарушений уголовно - процессуального законодательства при расследовании и рассмотрении уголовного дела Кемеровским областным судом признаны несостоятельными. Приговор вступил в законную силу", - рассказали в прокуратуре.

КЕМЕРОВО, 17 мая. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему директору закрытого и лишенного лицензии "Новокузнецкого муниципального банка" (НМБ) Александру Павлову, который в прошлом году был приговорен к 9 годам колонии за растрату более чем 4 млрд рублей. Решение суда оставлено без изменений, сообщили в пятницу журналистам в прокуратуре Кузбасса.

Уголовное дело в отношении Павлова было возбуждено по фактам злоупотребления полномочиями и растрате. В ходе судебных разбирательств установлено, что Павлов в 2013 году составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения "Южкузбасстроем" (собственник банка, совладельцем которого выступал Сергей Павлов, отец осужденного - прим. ТАСС) обязательств перед кредитными организациями. После того как стройкомпания их не исполнила, со счетов банка списали 3,2 млрд рублей. Также по указанию Александра Павлова НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц 1,1 млрд рублей - деньги клиентов банка. Иски о возмещении ущерба выделены в отдельное производство и рассматриваются в гражданском порядке.

Свою вину в совершении уголовных преступлений Павлов признал частично. В августе 2018 года Центральный районный суд Новокузнецка завершил рассмотрение данного уголовного дела и приговорил банкира к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, гособвинение настаивало на более строгом приговоре. Экс-директор банка был задержан 16 марта 2016 года и арестован, время содержания его под стражей зачтется в срок лишения свободы.

Центробанк 9 января 2014 года отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса. Новокузнецкий банк признали банкротом в феврале 2014 года. Его владельца - строительную компанию "Южкузбасстрой" - также признали несостоятельным.