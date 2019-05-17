Омский регоператор объявил вознаграждение за информацию о поджигателях мусорного полигона

ОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания "Магнит" объявил вознаграждение за помощь в поимке поджигателей мусорного полигона в Кировском округе Омска, который загорелся 15 мая. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе "Магнита".

"За предоставление в правоохранительные органы ценной достоверной информации, которая приведет к задержанию лиц, совершивших поджог, регоператор заплатит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Пожар площадью 2 га вспыхнул на свалке вечером 15 мая. Региональный оператор сообщил, что причиной возгорания стал поджог. Утром 16 мая пожар был потушен, однако к вечеру мусор снова загорелся. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, однако, по мнению представителей МЧС, очаги возгорания будут возникать как минимум несколько дней из-за тления мусора. В атмосфере Омска 16 мая было зафиксировано повышенное содержание вредных веществ, однако предельно допустимые концентрации в настоящий момент не превышены.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов у региона нет. В Омской области ежегодно образуется около 1,16 млн т отходов, из которых порядка 600 тыс. т генерирует сам Омск.