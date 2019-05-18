В Новосибирской области три человека погибли в ДТП с участием бензовоза

ТАСС, 19 мая. Автомобили "ВАЗ" и MAN столкнулись в ночь с субботы на воскресенье на участке дороги Коченево - Светлый в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

"В 02:50 (22:50 субботы мск) в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что на 2-ом км дороги между рабочим поселком Коченево и поселком Светлый произошло столкновение двух автомобилей: "ВАЗ" и MAN, бензовоз. Погибли три человека", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, все погибшие находились в легковом автомобиле. Сейчас на месте происшествия работают медики скорой помощи, а также сотрудники МВД, которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.