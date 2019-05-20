Строительством ледовой арены в Новосибирске займется подрядчик Универсиады

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Московская компания "ЭлинфАльфа", возводившая ледовый дворец для Универсиады-2019 в Красноярске, стала главным подрядчиком строительства ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске, говорится в материалах портала по гозакупкам.

"Контракт с единственным участником электронного аукциона ООО "ЭлинфАльфа" заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе", - говорится в сообщении.

"ЭлинАльфа" стала единственной компанией, подавшей заявку для участия в аукционе, который должен был определить генподрядчика для строительства ледовой арены. В связи с этим, электронный аукцион признан несостоявшимся. Стоимость контракта составляет 5,7 млрд руб. Генподрядчик обязуется обеспечить строительство всех помещений ледовой арены.

Компания "ЭлинАльфа" являлась генподрядчиком строительства ледовой арены "Кристалл" в Красноярске. Объект, стоимостью 3,1 млрд рублей возводился к Универсиаде, прошедшей в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивается в 3,4 млрд руб.