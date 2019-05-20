Правительство к середине лета подготовит комплексный план строительства ЖД Кызыл-Курагино

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Детальный план строительства железнодорожной линии Кызыл - Курагино и освоения Элегестского месторождения, включающее развитие порта "Ванино", будет подготовлен в правительстве до середины лета. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

Орешкин в марте был назначен куратором по вопросам социально-экономического развития Тувы. Решение было принято по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросам социально-экономического развития регионов.

"Мы сейчас на уровне правительства договорились, у нас выйдет детальный план, причем не только по этой железной дороге (Кызыл - Курагино), а также связанный с развитием порта ("Ванино") и горно-обогатительного комбината (на Элегестском месторождении). Я думаю до середины лета мы такой детальный план выпустим и там будет видно по срокам, что когда будет происходить и когда этот процесс будет завершен. Пока рано называть конкретные даты", - отметил он.

Министр при этом напомнил, что месяц назад было заключено соглашение генподряда с компанией РЖД, а в данный момент прорабатывается соглашение, которое будет заключено между финансовыми инвесторами. "После того как финансирование сделки будет закрыто, начнется активная фаза работы", - добавил он.

Ранее в ходе своего выступления Орешкин подчеркнул, что "проект (строительства ж/д Кызыл - Курагино откроет для республики создание большого количества новых рабочих мест, высококачественных рабочих мест, с высокой заработной платой, станет основным драйвером развития экономики". Также, по его словам, развитие инфраструктуры и строительство железной дороги позволит сделать шаг к реализации крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых.

Дорога Элегест - Кызыл - Курагино должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. В апреле РЖД подписали договор с Тувинской энергетической промышленной корпорацией "Кызыл - Курагино" на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет эти два населенных пункта. Инвестиции в проект составят около 126,6 млрд рублей, срок строительства - 4,5 года. Протяженность новой однопутной линии составит 410 километров. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 километров. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

Проект освоения Элегестского угольного месторождения и строительства железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино в Туве включает строительство железнодорожной линии, горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении, угольного портового терминала "Ванино" мощностью 15 млн тонн в год и строительство тепловой электростанции.