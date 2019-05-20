В отношении матери, привязавшей сына на ночь в сарае под Омском, возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Омской области в отношении матери, которая привязала на ночь в сарае 10-летнего сына из-за прогула уроков. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД РФ.

"Жительница районного центра сообщила, что к ее сыну пришел в гости 10-летний друг, который сообщил, что убежал из дома. Подросток в утреннее время ушел из дома, а вернувшись вечером, сообщил матери, что прогулял уроки. В ответ на это женщина ударила мальчика ремнем, привязала его в сарае к столбу, в рот затолкала носки и завязала марлевой повязкой, после чего выключила свет и закрыла хозяйственную постройку на замок. Помогала ей в этом 19-летняя дочь. Несовершеннолетний был босиком, одет лишь в футболку и спортивные штаны", - говорится в сообщении.

Мальчик смог освободиться и вылезти через окно. Родители за ночь о пропаже ребенка не сообщали. "В настоящее время ученик 4-го класса помещен в социально-реабилитационный центр", - уточняется в сообщении. В полиции рассказали, что школьника характеризуют положительно, "жалоб на его поведение из учебного заведения не поступало".

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").