В Новосибирске по факту избиения подростка возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после распространения в СМИ резонансного видео с избиением подростка, якобы изнасиловавшего сестру одного из участников. Об этом сообщает в понедельник следственное управление СК по Новосибирской области.

Видео и фотографии избиения подростка появилась в группе "Инцидент Новосибирска" в социальной сети "ВКонтакте" 14 мая. По сообщению группы "Инцидент Новосибирска", на видеозаписи учащиеся местного Архитектурно-строительного колледжа. На ней подросток стоит на коленях и извиняется за изнасилование сестры одного из участников, затем его начинают бить. В самом колледже ТАСС отказались от комментариев, сообщив что "это не студенты колледжа, что это происходило не на территории колледжа".

"В Новосибирске возбуждено уголовное дело по результатам проверки публикации средств массовой информации об избиении подростка сверстниками. Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 16-летнему подростку по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых объявлен в розыск, очевидцы и участники преступления также установлены. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия. Ранее также сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла данную ситуацию на личный контроль. Также Болтенко обратились в Следственный комитет и прокуратуру.

Как сообщили ранее в региональном главке МВД, полиция проводит по данному факту проверку.