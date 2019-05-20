СК на Алтае возбудил уголовное дело из-за непредоставления жилья 18 сиротам

ТАСС, 20 мая. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за халатности при предоставлении жилья сиротам. 18 человек, которые должны были получить квартиры еще в 2018 году, до сих пор остаются без жилья, сообщается в понедельник в релизе СУ СК по региону.

"По результатам доследственной проверки по материалам прокуратуры республики о длительном непредоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, 18 жителей региона не были обеспечены жильем в рамках действующей в республике государственной программы "Охрана семьи и детей", несмотря на окончание ее реализации в 2018 году", - сообщает ведомство.

Работу по программе вело Министерство регионального развития Республики Алтай. Оно заключило государственные контракты 28 декабря 2018 года на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Горно-Алтайске. На 1 апреля 2019 года готовность дома находилась на уровне "нулевого цикла": выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие.

Следователи устанавливают все фактические обстоятельства ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами министерства. В ведомстве подчеркивают, что СК РФ принципиально реагирует на факты нарушения прав граждан из числа детей-сирот.