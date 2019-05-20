Власти Алтайского края хотят выкупить проблемный спиртзавод в собственность региона

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение краевым правительству и ведомствам изучить возможность приобрести в собственность региона проблемный "Иткульский спиртзавод", действующий в Зональном районе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации края.

"Губернатор поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить вопрос о возможности выкупа имущественного комплекса предприятия алтайским бизнесом или в собственность края. По словам председателя краевого законодательного собрания Александра Романенко, если это понадобится, АКЗС готово принять необходимый нормативный акт", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, налоги предприятия, направляемые в бюджет региона, имеют серьезное значение для его развития, а сам завод несет большую социальную и экономическую нагрузку.

"Нас интересует эта ситуация с двух сторон: первая - это рабочие места для 400 человек, причем географически там проживающих. Вторая - это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиардов рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции", - сообщил на аппаратном совещании в понедельник Томенко.

ОАО "Иткульский спиртзавод" 15 мая обратился в арбитражный суд региона о признании его банкротом. Как пояснили ТАСС в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, работа завода сейчас приостановлена.

История проблемы

Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит спиртзавод. Промсвязьбанк как один из кредиторов акционерного общества арестовал его расчетные счета, остановив операционную деятельность предприятия. "Иткульский спиртзавод" является поручителем по кредитному договору, заключенному Промсвязьбанком с ГК "Кристалл-Лефортово". Арест на имущество должника наложен в качестве обеспечительной меры во исполнение определения Лефортовского районного суда г. Москвы от 6 ноября 2018 года, на данный момент иными кредиторами инициировано банкротство юридических лиц из ГК "Кристалл-Лефортово".

По данным администрации региона, задолженность предприятия составляет 134 млн рублей. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился в письме к руководителю временной администрации ПАО "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову с просьбой учесть, что спиртзавод занимает серьезное место в экономике края, и попросил создать рабочую группу с целью урегулирования вопроса о задолженности. Встреча специальной рабочей группы региона с участием представителей власти и руководства завода была проведена в конце марта 2019 года - руководители профильных ведомств говорили о необходимости принять меры по недопущению банкротства предприятия.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим в селе Соколово Зонального района. К лету 2019 года на заводе запланировано сокращение 93 работников, специалисты центра занятости района провели консультации, разъясняя сотрудникам предприятия, что им делать в сложившейся ситуации.