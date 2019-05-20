Экс-мэр Боготола в Красноярском крае осужден на 6 лет и 3 месяца за мошенничество

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Бывший мэр города Боготола в Красноярском крае Андрей Артибякин приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за мошенничество. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по региону.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Действующий на тот момент глава города был задержан в октябре 2017 года. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2014 году глава Боготола совместно с депутатом горсовета и подставным физическим лицом, используя поддельный договор социального найма жилого помещения, добились предоставления квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья. Получив право на новое жилье (стоимостью 1,7 млн рублей), они планировали продать квартиру, а сумму, полученную от продажи, поделить.

Артибякин являлся главой Боготола с 2008 года.