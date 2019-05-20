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В Томской области загорелись пиломатериалы на площади 2 тыс. кв. метров

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал
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© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на пилораме в Томской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Во 2-м поселке ЛПК на пилораме загорелись опилки и штабеля на площади около 2 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар произошел на площадке под открытым небом, где складируют пиломатериалы. Пожару присвоен максимальный класс сложности - четвертый. В ликвидации возгорания задействованы 63 человека и 24 единицы техники.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) — обновлено, добавлены подробности после третьего абзаца, заголовок приводится в новой редакции

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