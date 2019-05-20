Причиной лесного пожара в Прибайкальском нацпарке мог стать непотушенный костер

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Непотушенный костер рассматривается в качестве основной версии возникновения в Иркутском районе природного пожара, который перекинулся на Прибайкальский национальный парк. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
"При обследовании береговой линии реки Голоустная было обнаружено кострище, обложенное камнями. Рядом были найдены обгоревшие консервные банки. Охранник турбазы, ставший свидетелем пожара, сообщил, что на берегу реки часто бывают рыбаки. Основная версия возникновения лесного пожара - непотушенный костер", - цитирует пресс-служба слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.
- В Прибайкальском нацпарке ликвидировали крупный лесной пожар
- Связанное с лесными пожарами ограничение на посещение Прибайкальского нацпарка снято
- Площадь лесного пожара в нацпарке в Иркутской области увеличилась на 150 га
- Посещение Прибайкальского нацпарка частично запрещено из-за сложной пожарной обстановки
Лесной пожар в Прибайкальском национальном парке был зарегистрирован 7 мая на площади 7 га, которая к утру 9 мая увеличилась до 1 тыс. 100 га, затем до 1 тыс. 250 га. Возгорание ликвидировали лишь 15 мая.
Ранее министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил журналистам, что пожар мог произойти из-за сжигания мусора. По его словам, сначала загорелось поле, потом огонь подошел к поселку Большое Голоустное и к национальному парку. Установлено, что пламя перекинулось через русло реки, затем загорелись постройки на территории неэксплуатируемой турбазы, после чего огонь перешел на территорию Прибайкальского лесничества. Развитию пожара способствовали сухая трава и сильный ветер, тушение осложнялось труднодоступной для техники местностью. Ликвидировать возгорание удалось с помощью ранцевых огнетушителей и минерализованной полосы. Общая площадь пожара составила более 4,2 тыс. га.