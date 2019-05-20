Причиной лесного пожара в Прибайкальском нацпарке мог стать непотушенный костер

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Непотушенный костер рассматривается в качестве основной версии возникновения в Иркутском районе природного пожара, который перекинулся на Прибайкальский национальный парк. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"При обследовании береговой линии реки Голоустная было обнаружено кострище, обложенное камнями. Рядом были найдены обгоревшие консервные банки. Охранник турбазы, ставший свидетелем пожара, сообщил, что на берегу реки часто бывают рыбаки. Основная версия возникновения лесного пожара - непотушенный костер", - цитирует пресс-служба слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.