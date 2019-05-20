На Алтае будут судить бизнесмена за уничтожение отходов на самовольно захваченном участке

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Предприниматель из Алтайского края, несколько лет незаконно уничтожавший отходы на площади почти 120 тыс. кв. м, предстанет перед судом, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июля 2012 по ноябрь 2018 года бизнесмен уничтожал отходы на самовольно захваченных им землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 118 тыс. кв. м. Следствие отмечает, что фигурант дела в целях экономии не организовал надлежащее обращение химических отходов для снижения вреда окружающей среде.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего предпринимателя из Михайловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"). <...> Действия [предпринимателя] повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предприниматель признал вину. На его имущество наложен арест для обеспечения гражданского иска.