Суд ужесточил дополнительное наказание осужденному омскому экс-министру

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Суд на полгода увеличил срок дополнительного наказания для бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, осужденного за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

"Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор по доводам апелляционного представления прокуратуры, в связи с чем срок исполнения дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления увеличен до 3 лет", - говорится в сообщении.

Меренков осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Первоначально суд приговорил его к 4,5 года колонии за аналогичное преступление, которое он совершил в должности первого заместителя главы департамента имущественных отношений мэрии Омска, нанеся ущерб бюджету в 900 млн рублей. Позже суд увеличил срок заключения до 5,5 лет и лишил права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.

Как рассказали в прокуратуре, в январе 2008 года между департаментом имущественных отношений Омска и ООО "ДСК "Стройбетон" был заключен договор купли-продажи права на аренду девяти земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительство. За это организация должна была заплатить более 1,1 млрд рублей с рассрочкой платежа до 2010 года.

Однако в нарушение условий договора организация выплатила только 234 млн рублей. А когда муниципальное ведомство обратилось в арбитражный суд для взыскания задолженности, Меренков, исполняя обязанности первого заместителя директора департамента, подписал с компанией мировое соглашение, согласно которому договор купли-продажи права аренды подлежал расторжению, а орган местного самоуправления отказывался от требований по взысканию задолженности. По факту же договор расторгнут не был, и земельные участки и далее использовались строительной компанией для осуществления предпринимательской деятельности.

Первое дело Меренкова

В сентябре 2018 году бывший министр уже был признан виновным в совершении восьми эпизодов превышения должностных полномочий с нанесением бюджету ущерба в размере 1 млрд рублей и приговорен к 4,5 года колонии. Суд установил, что в 2008-2012 годах Меренков, будучи первым замдиректора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с директором департамента Юрием Гамбургом совершил ряд незаконных действий, направленных на предоставление в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости земельных участков. При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые фактически находились в зоне жилой застройки.

Впоследствии данные земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 млн рублей. Также Меренков во время исполнения обязанностей директора департамента имущественных отношений администрации города, явно превышая свои полномочия, аналогичным способом передал в собственность граждан еще два земельных участка, причинив ущерб на 10 млн рублей.

Кроме того, в 2009-2012 годах Меренков не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО "Омскводоканал". В результате муниципальному бюджету был причинен крупный ущерб в размере около 884 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от органов предварительного следствия, сбежав из лечебного учреждения в Москве, где находился на стационарном лечении, и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2016 года экс-чиновник пришел в правоохранительные органы. Своей вины в ходе следствия и в суде он не признал.