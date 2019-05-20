Тушение крупного пожара на лесопилке в Томске осложняет сильный ветер

ТОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Сильный ветер, скорость которого достигает 18 метров в секунду, мешает потушить крупный пожар на территории лесопилки в Томске, ликвидировать возгорание планируется только к утру. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник регионального главка МЧС Олег Еременко.

Пожар площадью 2 тысячи кв. м возник на площадке под открытым небом, где складируют пиломатериалы, возгоранию присвоен максимальный класс сложности. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

"Площадь пожара по-прежнему составляет 2 тысячи квадратных метров. Сложность тушения пожара обусловлена сильным ветром, разлетом иск - поэтому происходят новые очаги пожара на территории лесопилки. Одновременно с возгоранием штабелей (пиломатериала) произошло возгорание сушилки этого предприятия - сейчас [это] возгорание ликвидировано. <...> Локализация пожара, наверное, будет происходить очень долго - часов пять-шесть, ликвидация планируется только к утру", - рассказал Еременко.

В компании "Томская деревообрабатывающая компания" ТАСС рассказали, что пока сумма причиненного пожаром ущерба устанавливается. "Начался пожар на соседнем предприятии, где обрабатывали древесный уголь. Ветром пламя перекинуло на нас. Пока известно, что сгорел станок стоимостью 2,5 миллиона рублей, а вообще сумма ущерба уточняется", - сказал представитель компании.