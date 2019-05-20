В Омске в ноябре пройдет Российско-казахстанский молодежный форум

КОСТАНАЙ /Казахстан/, 20 мая. /ТАСС/. Очередной российско-казахстанский форум молодежного сотрудничества состоится в ноябре этого года в Омске, одной из его тем станет волонтерская деятельность. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов, выступая на форуме в Костанае.

"В ноябре этого года в Омске мы проводим совместный российско-казахстанский молодежный форум в преддверии большого форума глав наших государств. Одной из ключевых тем его повестки будет волонтерская деятельность", - рассказал Платонов.

Как уточнила пресс-служба Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр), мероприятие состоится 5 - 7 ноября в Омске.

Замруководителя Росмолодежи отметил, что агентство помогает волонтерским организациям и индивидуальным волонтерам. "Мы проводим всероссийский конкурс проектов среди молодежи, грантовый конкурс. Средства достаточно большие, и возможности по итогам широкие. Прошлый год показал, что тематика востребована, и это по сути одно из ключевых направлений нашей деятельности - привлечение молодых людей, привлечение старшего поколения в добровольческую деятельность. Уже в 20 субъектах РФ работают центры волонтеров "серебряного" возраста - это люди, умудренные опытом, зачастую пожилые люди, у которых достаточно времени и достаточно много информации, которой они готовы поделиться с нашей молодежью", - пояснил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Он также отметил положительные итоги Года добровольца в России. "Год прошел, уже можно сказать, успешно, очень полезно для деятельности наших добровольцев, работающих как минимум по 15 направлениям, начиная от социального, культурного волонтерства и продолжая волонтерством в области медицины, массовых и спортивных мероприятий, в патриотической сфере, в увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Платонов.

Форум казахстанско-российского молодежного сотрудничества, который проходит в Костанае 20-21 мая, посвящен волонтерству. Он нацелен на обсуждение приграничного сотрудничества казахстанско-российской молодежи, выработку действенных механизмов по развитию волонтерской инфраструктуры в регионе. В форуме участвуют более тысячи делегатов.