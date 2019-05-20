Экс-глава сибирского кардиоцентра, где выявлены махинации, намерен покинуть пост депутата

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Александр Караськов, уволившийся на прошлой неделе с поста директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, где расследуются уголовные дела, связанные с махинациями при закупках медоборудования, сдаст мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Это связано с тем, что при проверке его декларации о доходах и имуществе обнаружен неучтенный загородный дом.

"Да, я покидаю Законодательное собрание. Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внес в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в Законодательном собрании", - сказал ТАСС Караськов.

Еще одной причиной ухода, по его словам, стало тяжелое психологическое состояние, в котором Караськов пребывает в последнее время. Он добавил, что хотел бы в будущем продолжать работу врача-хирурга.

Позиция партии

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии "Единая Россия", от которой избран Караськов, Андрей Панферов пояснил журналистам, что поспешных решений в сложившейся ситуации партия принимать не будет. "Мы изучим этот вопрос, обсудим его на комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике, по линии партии проведем соответствующую проверку и только потом примем решение.<...> То, что у доктора медицинских наук и рекордсмена по выполнению сложнейшей операции на сердце, процедуры Росса, есть загородный дом, лично у меня не вызывает удивления. Давайте дождемся итогов проверок правоохранительных органов и только потом будем делать выводы", - сказал Панферов.

Ранее следственные органы выявили в деятельности клиники имени Е. Н. Мешалкина махинации с закупками медоборудования. В феврале заместитель директора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через 2 месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении ФАС отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медицинских компаний, занимавшихся поставками для клиники - уголовное дело в отношении руководителей этих компаний также рассматривает суд.

Александр Караськов - известный врач-кардиохирург, член-корреспондент РАН. С 1999 года он занимал пост директора Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина. Он является основоположником разработки различных технологий реконструкции корня аорты при аортальных пороках сердца. Депутатом регионального парламента Караськов был избран в 2015 году, находился во фракции "Единая Россия".

О клинике

Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения и трансплантации сердца.