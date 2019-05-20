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Число компаний в международном финансовом центре "Астана" выросло до 160

Пять из этих компаний - российские

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Число компаний, зарегистрированных в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), увеличилось в 2019 году до 160, пять из них - российские. Об этом сообщил ТАСС в понедельник управляющий директор центра Айдар Казыбаев.

"Число компаний, зарегистрированных в международном финансовом центре "Астана" увеличилось в этом году до 160, у нас порядка 70% компаний являются казахстанскими, а 30% - зарубежными, из них пять компаний - российские. В планах через год довести долю зарубежных компаний до 80%. Мы понимаем, что мы не казахстанский центр, а международный, поэтому мы хотим видеть больше международных игроков и нам интересен рынок стран СНГ", - сказал он.

Казахстанский финансовый центр активно работает над тем, чтобы российский бизнес узнал о тех возможностях по привлечению инвестиций, которые открываются перед ним в МФЦА. В 2018 году в рамках роуд-шоу по России, представители центра встретились с бизнесом в Москве, Краснодаре и Казани. В текущем году встречи прошли в Новосибирске и Екатеринбурге, а на 22 мая запланирован визит во Владивосток.

Финансовый центр "Астана" активно развивает свою биржу, в апреле там провел листинг Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков c активами в России и Казахстане.

Официальное открытие МФЦА состоялось в июле 2018 года. Целью МФЦА является привлечение инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной для инвестирования среды в сфере финансовых услуг и рынков капитала, включая ценные бумаги, банковские услуги и исламское финансирование (регулируется нормами и предписаниями мусульманского права).

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