В Алтае хотят создать центры для продвижения экопродукции

ТАСС, 20 мая. Власти Республики Алтай планируют создавать специализированные центры, которые будут заниматься продвижением экологически чистой продукции сельского хозяйственной продукции. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на врио главы региона Олега Хорхордина.

"Создание центров для продвижения продукции позволит нашим фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств централизованно реализовывать свою экологически чистую продукцию уникального качества, при этом получать реальную цену без посредников. "Продавать" бренд Горного Алтая в упаковке "экоэкономика", - приводит слова Хорохордина пресс-центр правительства.

Хорохордин привел в пример предприятие региона "Мясо-Опт" - его пункт по забою крупного рогатого скота работает с 2016 года, ведет первичную переработку. Глава региона отметил, что местный бизнес заинтересован работать по такому же принципу: организовывать в республике на местах переработку и продавать продукт с Алтая. В то же время, другое предприятие - "Меркит" - выращивает корма, развито овцеводство, коневодство. Там также организована начальная переработка, но значительную часть КРС продают живым весом, в частности - "Мираторгу", охлажденное мясо увозят за пределы региона, там перерабатывают и привозят, в том числе, обратно.

"При этом основная добавочная стоимость остается за пределами республики. А если бы мы нашли механизмы поддержки предпринимателей и перерабатывали здесь, вся добавленная стоимость не уходила бы за пределы субъекта, готовый продукт продавался бы под брендом Горного Алтая. Это одно из направлений, по которым нам предстоит работать", - подчеркнул Хорохордин.

По словам врио главы региона, необходимо разобраться в ситуации, когда многие компании заявляют о неэффективности вложенных госсредств в аграрное производство, когда субсидии получают одни и те же компании. Хорохордин отметил, что подходы по оказанию господдержки будут пересмотрены. Кроме того, необходимо предусмотреть механизмы оказания поддержки и для личных подсобных хозяйств. В Горном Алтае дальнейшее увеличение поголовья животных, по оценкам специалистов, нецелесообразно - ограничены земельные ресурсы, в связи с чем будет уделено внимание качественным показателям - повышению продуктивности скота и земель сельхозназначения.

Сельское хозяйство - это одна из важнейших отраслей для Республики Алтай. В отрасли работает около 70% жителей региона с общим населением около 230 тыс. человек.