Власти проводят проверку из-за отравления школьников в поселке Новосибирской области

Отравление 13 учеников второго класса местной школы № 2 произошло 20 мая. По информации районной администрации, один из учащихся принес в школу крысиный яд. Детям потребовалась медицинская помощь.

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Управление образования Чановского района Новосибирской области проводит проверку по факту отравления 13 школьников ядовитым веществом, которое один из учеников принес в класс, сообщил ТАСС во вторник начальник управления Валерий Говорунов.

"Есть приказ, проверка уже идет. Этимология [вещества] известна - средство для уничтожения грызунов, которое ребенок принес из дома", - сообщил Говорунов, отметив, что промежуточные результаты проверки управление уже передало в региональное министерство образования.

Собеседник агентства также добавил, что ребенок, принесший в школу средство для уничтожения грызунов, воспитывается в приемной семье. В министерстве труда и социального развития Новосибирской области согласились предоставить комментарий о ситуации через официальный запрос.

Как сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, ведомство планирует провести собственную проверку по факту произошедшего.