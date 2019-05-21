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Власти проводят проверку из-за отравления школьников в поселке Новосибирской области

По информации районной администрации, крысиный яд принес в школу один из учащихся, детям потребовалась медицинская помощь
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© Валерий Матыцин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Управление образования Чановского района Новосибирской области проводит проверку по факту отравления 13 школьников ядовитым веществом, которое один из учеников принес в класс, сообщил ТАСС во вторник начальник управления Валерий Говорунов.

Отравление 13 учеников второго класса местной школы № 2 произошло 20 мая. По информации районной администрации, один из учащихся принес в школу крысиный яд. Детям потребовалась медицинская помощь.

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"Есть приказ, проверка уже идет. Этимология [вещества] известна - средство для уничтожения грызунов, которое ребенок принес из дома", - сообщил Говорунов, отметив, что промежуточные результаты проверки управление уже передало в региональное министерство образования.

Собеседник агентства также добавил, что ребенок, принесший в школу средство для уничтожения грызунов, воспитывается в приемной семье. В министерстве труда и социального развития Новосибирской области согласились предоставить комментарий о ситуации через официальный запрос.

Как сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, ведомство планирует провести собственную проверку по факту произошедшего.

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