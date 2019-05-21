Мэр Иркутска отказался от праймериз "Единой России" и заявил о самовыдвижении в гордуму

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отказался от участия в праймериз "Единой России" и намерен баллотироваться в городскую думу как самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации Иркутска.

Праймериз "Единой России" - предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах в городскую думу - состоятся в Иркутске 26 мая. Выборы в гордуму назначены на 8 сентября.

"Дмитрий Бердников выходит из праймериз ("Единой России" - прим. ТАСС) и идет на выборы самовыдвижением. По его мнению, сегодняшняя позиция партийных функционеров идет явно вразрез с интересами горожан. Это показала реакция людей на инициативу по законопроекту о назначении сити-менеджера", - сказали в пресс-службе.

Иркутский градоначальник состоит в партии "Единая Россия", выходить из нее он пока не намерен, уточнил сотрудник пресс-службы.

Дмитрий Бердников возглавляет Иркутск с марта 2015 года. Он стал первым мэром после того, как в городе отменили прямые выборы. Бердникова выбрали депутаты местной думы из числа парламентариев.

Как сообщал ТАСС, 25 апреля Законодательное собрание Иркутской области, большинство в котором принадлежит КПРФ, не приняло внесенный губернатором-коммунистом Сергеем Левченко законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Иркутске и поддержало проект закона о введении в городе института сити-менеджера. Законодательная инициатива принадлежит депутату от КПРФ Андрею Андрееву и парламентарию от ЛДПР Дмитрию Тютрину. Они предложили назначать главу города по конкурсу. Законопроект принят в первом чтении.