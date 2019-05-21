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После пожара в кемеровском автосалоне за медпомощью обратились три человека

Возгорание ликвидировали 20 мая на площади около 4 тыс. кв. метров
Описание
© Данил Айкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась двум сотрудникам салона и полицейскому после пожара в автосалоне в Кемереве, сообщили во вторник ТАСС в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

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"Двое сотрудников автосалона и один полицейский обратились к медикам с жалобами на легкое отравление продуктами горения. Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Один из пострадавших после осмотра в санпропускнике Областной больницы скорой медицинской помощи им. М. И. Подгорбунского отправился домой", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что прокуратура области начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании в автосалоне в Кемерово, где, по данным справочника "2ГИС", располагались дилеры марок Hyundai и Skoda, поступило 20 мая в 17:30 мск. Загорелась крыша на площади 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 18:15 мск пожар был ликвидирован на площади порядка 4 тыс. кв. метров.

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