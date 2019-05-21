Экс-артист Большого театра осужден в Кузбассе за ложное минирование самолета

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова признал бывшего артиста Большого театра виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма - минировании самолета. Он заплатит штраф и компенсацию авиакомпании и правоохранительным органам, сообщили ТАСС в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД России.

"Осужденному назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, также он возместил причиненный ущерб в размере более 115 тыс. рублей. Большая часть суммы - это компенсация ущерба авиакомпании за длительную задержку рейса, а также ущерб правоохранительным структурам", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело по факту лжеминирования самолета было возбуждено в марте текущего года после инцидента в кемеровском аэропорту: пассажир авиакомпании "Сибирь" в состоянии алкогольного опьянения сообщил стюардессе, что в его сумке на борту находится взрывное устройство. Им оказался экс-артист труппы Большого театра, который прилетел в Кемерово для судейства детского танцевального конкурса. Мужчину арестовали, остальных пассажиров эвакуировали из самолета для проведения проверки, рейс из Кемерова в Москву вылетел с трехчасовой задержкой.

В ведомстве также отметили, что осужденный в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину в совершенном преступлении.