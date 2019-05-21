Ученые в Сибири разработали метод акустического мониторинга на трубопроводах

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН разработали технологию, позволяющую с помощью изучения акустических шумов следить за состоянием опор трубопроводов, говорится в сообщении института.

"Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН показали: изучая акустические шумы, можно следить за состоянием опор трубопроводов. Также этот метод позволяет проводить диагностику строительных балок и других важных элементов различных сооружений", - говорится в сообщении.

Методика позволяет отслеживать ослабления опорных конструкций трубопроводов и предвидеть возможную аварию. Суть метода заключается в измерении акустических шумов в пролетах труб с горячей водой, текущей под напором, с помощью специального устройства - вертикального геофона. Обработав данные шумы специальными программами, можно сделать вывод об увеличении длины пролета трубы, что фактически происходит, например, при потере устойчивости какой-либо опор.

При этом запись акустических шумов и ее анализ не занимают много времени и не требуют больших затрат, в связи с чем в ИНГГ считают, что метод можно внедрять повсеместно. Помимо трубопроводов, его также можно использовать для оценки надежности опор мостов, строительных балок и многих других конструкций.

На сегодняшний день мониторинг состояния трубопроводов проводится ультразвуковым и инфразвуковым методами, которые позволяют отслеживать коррозию, повреждения, дефекты и деформации труб.